Via della Bastia scontro tra auto e scooter | 33enne in ospedale in codice rosso

Nella serata di domenica 25 gennaio, alle ore 21.30, via della Bastia è stata scena di un incidente tra un'auto e uno scooter. L'impatto ha coinvolto un uomo di 33 anni, trasportato in ospedale in codice rosso. L'intervento delle forze dell'ordine ha avviato le verifiche sulle cause dello scontro e sulla dinamica dell'accaduto.

Incidente stradale intorno alle 21.30 di ieri, domenica 25 gennaio, in via della Bastia dove uno scooter e un'auto si sono scontrati. Sul motorino viaggiava un uomo di 33 anni, soccorso dai volontari della Svs e che a causa del violento impatto ha riportato vari traumi ed è stato trasportato in

