Scontro tra auto e moto sulla Regina a Porlezza | un ferito grave
Un incidente tra un’auto e una moto sulla Regina a Porlezza ha provocato il trasferimento d’urgenza di un motociclista in condizioni critiche. La collisione si è verificata nel primo pomeriggio, quando il conducente della moto ha perso il controllo e si è scontrato con un’auto che stava passando nella stessa corsia. La situazione ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Milano, che ha trasportato il ferito grave in ospedale.
Dramma sulla Regina: Motociclista Grave in Elisoccorso da Milano. Un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Statale Regina, nel territorio di Porlezza, ha visto coinvolti un’auto e una moto. Il motociclista, un uomo di 48 anni, ha riportato lesioni serie ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’intervento dell’elisoccorso decollato da Milano. L’impatto ha generato forti disagi alla circolazione lungo un’arteria importante per la viabilità del comasco. Dinamica dell’Incidente e Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle ore 17:00 di oggi, 17 febbraio 2026. I primi ad arrivare sul posto sono stati i soccorritori del 118, che hanno immediatamente attivato le procedure per un intervento di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Scontro tra auto e moto sulla Regina a Porlezza: un ferito grave, elisoccorso in volo da MilanoUn incidente tra un’auto e una moto sulla Regina a Porlezza ha provocato un ferito grave e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Milano.
