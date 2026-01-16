Scontro mortale tra auto e moto sulla Novedratese | patteggia 9 mesi la conducente patente sospesa per otto

Si è concluso con un patteggiamento il procedimento penale relativo all’incidente mortale tra auto e moto avvenuto sulla Novedratese, vicino a Mariano Comense, il 26 luglio 2024. La conducente ha patteggiato 9 mesi di reclusione e la sospensione della patente per otto mesi. L’incidente ha causato la tragica perdita di una vita, portando a un procedimento giudiziario che si è risolto con questa decisione.

Si è chiuso con un patteggiamento il procedimento penale legato al tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Novedratese, nei pressi di Mariano Comense, il 26 luglio 2024. Secondo quanto emerso in Tribunale a Como, la conducente dell'auto coinvolta, una 29enne residente a Cantù, ha patteggiato nove mesi (pena sospesa) per omicidio stradale. Il giudice per l'udienza preliminare ha accolto la richiesta formulata nell'ambito dell'accordo tra Procura e difesa, disponendo anche la sospensione della patente per otto mesi, come confermato in una nota stampa di Giesse Risarcimento Danni, gruppo nazionale specializzato nella gestione di incidenti stradali mortali al quale si sono rivolti i famigliari della vittima.

