incidente mortale automobilista patteggia

A Pontedera, nel dicembre 2024, si è verificato un grave incidente in via Vittorio Veneto, che ha causato una tragica perdita di vita. Il procedimento giudiziario si è concluso rapidamente con un patteggiamento dell’automobilista coinvolto, offrendo una soluzione rapida alla vicenda. L’episodio si inserisce in un contesto di particolare attenzione per la sicurezza stradale in quella zona, tristemente nota per altri incidenti di grave entità.

Un processo lampo, per chiudere a livello giudiziario in tribunale a Pisa, con un patteggiamento della pena, la tragedia del dicembre 2024 di via Vittorio Veneto a Pontedera: un investimento dagli esiti fatali in un tratto che è tristemente noto per altri incidenti gravissimi. Quella sera, a perdere la vita nella zona dello stadio della città fu Gilberto Micelli, 76enne, ragioniere da tempo in pensione, che venne investito da una macchina mentre stava portando a spasso il cane. Alla guida dell’automobile c’era una 60enne, residente nel Comune di Santa Maria a Monte che – da quanto abbiamo appreso – ha patteggiato davanti al gup del tribunale di Pisa, Mirani, la pena di dodici mesi di reclusione convertiti in lavori di pubblica utilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

