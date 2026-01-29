In fiamme una cella frigo per il trasporto di frutta in galleria | bloccata la A1 in direzione nord

Un incendio ha colpito una cella frigo all’interno della galleria Le Croci sulla A1 in direzione nord. Le fiamme hanno causato ingorghi e code, con il traffico bloccato per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna vittima è stata segnalata finora.

CALENZANO – Grave incendio in una galleria della A1 a Calenzano in direzione nord all’interno della galleria Le Croci. Ad andare in fiamme una cella frigo per il trasporto di frutta caricata da un mezzo pesante. Sul posto vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, di Firenze Ovest, di Empoli e di Borgo San Lorenzo con il supporto di una botte inviata dal comando di Prato: sono partiti intorno alle 15 per l’intervento. Sul posto sono poi arrivate due squadre e 4 autobotti e un carro aria. La circolazione in direzione nord è bloccata per assicurare l’intervento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Calenzano Galleria

Un tir carico di frutta ha preso fuoco questa mattina nella galleria Le Croci, a Calenzano.

Un incendio ha devastato un furgone sulla A1, creando code e disagi nel tratto di Modena Nord.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calenzano Galleria

Argomenti discussi: Dà fuoco alla cella per protesta, evacuato l'interno reparto del carcere di Rovigo. Agenti costretti a farsi visitare per il fumo inalato; Incendio in casa, famiglia in ospedale: accertamenti in corso; Incendio e caos nel carcere minorile dell’Aquila: fiamme in cella, urla e pentole contro le sbarre; Spazzatrice avvolta dalle fiamme all'alba, paura sulla Circonvallazione.

Fiamme in cella e arredi distrutti, scoppia la rivolta nel carcere di Massama. Gli agenti: «Siamo stremati»Una giornata ad alta tensione nel carcere di Massama. Ieri, come denuncia il sindacato Sinappe, c’è stata una vera rivolta con disordini e azioni forti dei detenuti in diversi reparti ... unionesarda.it

Disordini nel carcere di Oristano, allagamenti e fiamme in una cellaMomenti di tensione ieri pomeriggio nel carcere di Massama, a Oristano. I sindacati Sinappe e Osapp parlano di una vera e propria rivolta con disordini provocati dai detenuti in diversi reparti. ansa.it

Incendio e caos nel carcere minorile dell’Aquila: fiamme in cella, urla e pentole contro le sbarre #abruzzo #abruzzospeciale - facebook.com facebook