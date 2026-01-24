Investita da uno scooter in via Zara | 82enne trasportata in ospedale

Stamattina alle 9:30, in via Zara vicino ai cassonetti dei rifiuti, un'82enne è stata investita da uno scooter. La donna è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale per le valutazioni del caso. L’incidente ha coinvolto una pedone e un veicolo a due ruote, senza altri danni o feriti segnalati. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Incidente alle 9:30 di questa mattina, quando una donna di 82 anni è stata investita da uno scooter in via Zara, nei pressi dei cassonetti dei rifiuti. Per cause ancora da accertare, il mezzo, proveniente in direzione mare, ha urtato la donna mentre attraversava la strada.

