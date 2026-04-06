Scontro tra un' auto e una moto | una ragazzina trasportata in ospedale

Durante la giornata di Pasqua a Caserta, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Una ragazzina che viaggiava sulla motocicletta è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Un incidente stradale si è verificato ieri, domenica di Pasqua, a Caserta e ha visto coinvolte un'auto e una moto. L'impatto è avvenuto non lontano dallo svincolo della Variante dell'ospedale. Sulla moto viaggiava anche una ragazzina che ha avuto la peggio nell'impatto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso tutte le persone coinvolte. Per la piccola si è reso necessario il trasporto presso il vicini ospedale “Sant'Anna e San Sebastiano”. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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