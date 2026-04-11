Dopo aver interrotto i contatti giovedì scorso e aver lasciato il lavoro in corso Europa, il giovane di 22 anni è stato trovato a Genova. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano lanciato appelli per rintracciarlo. Le autorità hanno confermato di averlo rintracciato e di averlo sottoposto a controlli per accertamenti.

Il ventiduenne Nicolò, che aveva interrotto ogni contatto da giovedì scorso dopo aver lasciato il proprio impiego in corso Europa, è stato finalmente rintracciato a Genova. Il giovane, residente nella zona del Ponente, si trova ora in condizioni di salute stabili e si prepara a rientrare presso la propria abitazione. La catena di segnalazioni che ha portato al ritrovamento. Un gruppo di persone che ha seguito con attenzione il caso ha giocato un ruolo decisivo nel risolvere l’incertezza che circondava la sorte del ragazzo. Attraverso una serie di comunicazioni e avvisi diffusi dai conoscenti, è stato possibile localizzare il ventiduenne, la cui scomparsa era stata definita dai familiari come un evento improvviso e totalmente inaspettato, simile a un fulmine a ciel sereno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparso dopo il lavoro: rintracciato il 22enne a Genova

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