Erik Tini, 23 anni di Peri di Dolcè (Verona), è stato rintracciato oggi a Budapest, in Ungheria. Lo studente scomparso da martedì 20 gennaio è stato ritrovato presso la stazione ferroviaria della capitale ungherese. La sua famiglia e le autorità hanno ricevuto conferma del suo ritrovamento, che mette fine alla sua lunga assenza.

(Adnkronos) – È stato rintracciato oggi alla stazione di Budapest, in Ungheria, Erik Tini, 23 anni, lo studente di Peri di Dolcè (Verona), di cui si erano perse le tracce da martedì 20 gennaio. Quella mattina il ragazzo era salito sul treno per dirigersi all’università a Verona dove studia informatica, ma non era mai sceso alla stazione di Porta Nuova. A casa aveva lasciato sia il suo pc che il telefono cellulare e la sera non era rientrato. La famiglia, dopo averlo cercato in lungo e in largo all'ateneo e nei dintorni, aveva presentato denuncia di scomparsa e la prefettura attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse e diramato il suo identikit.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La discesa "strana" alla stazione e il telefono staccato: Erik Tini è sparito nel nullaDa martedì 20 gennaio, Erik Tini, 24 anni, è scomparso senza lasciare tracce.

Leggi anche: Rintracciato a Silvi il 19enne scomparso da Città Sant'Angelo: sta bene

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Verona, rintracciato a Budapest Erik Tini: il 23enne scomparso da martedì.

Verona, rintracciato a Budapest Erik Tini: il 23enne scomparso da martedì(Adnkronos) - È stato rintracciato oggi alla stazione di Budapest, in Ungheria, Erik Tini, 23 anni, lo studente di Peri di Dolcè (Verona), di cui si erano perse le tracce da martedì 20 gennaio. Quella ... cn24tv.it

#questuradimilano Gli agenti delle #volanti hanno rintracciato a #Milano il giovane Diego, la cui scomparsa era stata denunciata il 12 gennaio scorso in provincia di Verona. Il giovane si trova in buone condizioni e oggi pomeriggio è stato riabbracciato dalla # - facebook.com facebook

È stato rintracciato a Milano Diego B., il 14enne scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto (Verona). Agenti di una volante lo hanno riconosciuto e chiamato “Diego!”. Lui si è consegnato in lacrime. x.com