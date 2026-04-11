Scomparso da Terontola | si cerca Claudio Barbi 63 anni Appello a chiunque abbia notizie

Da giovedì 9 aprile non si hanno più notizie di Claudio Barbi, 63 anni, residente a Terontola, nel comune di Cortona. La famiglia ha diffuso un appello chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare le autorità competenti. Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo le ricerche per localizzare l'uomo scomparso.

ORTONA — Non si hanno più notizie da giovedì 9 aprile di Claudio Barbi, 63 anni, residente a Terontola, nel comune di Cortona. Al momento della scomparsa l’uomo è descritto alto circa 1,70 metri, peso intorno ai 75 chili. Indossava una giacca verde, una maglietta bianca, jeans blu e sneakers blu. Potrebbe presentarsi con la barba più lunga rispetto alle foto disponibili, che risalgono a qualche anno fa. A lanciare l’allarme è stata Marta attraverso un appello diffuso sui social, invitando chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili a contattare le forze dell’ordine. Si segnala inoltre che l’uomo ha necessità di assumere farmaci. Chiunque abbia notizie è invitato a rivolgersi alla caserma dei Carabinieri più vicina.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Scomparso da Terontola: si cerca Claudio Barbi, 63 anni. Appello a chiunque abbia notizie Elena scomparsa da 5 giorni, la Prefettura diffonde la sua foto: "Chiunque abbia notizie contatti il 112"La ragazza, 21enne romena, è alta 165 cm, capelli lunghi castano lisci, occhi marroni. Elena scomparsa nel nulla da 5 giorni, la Prefettura diffonde la sua foto: "Chiunque abbia notizie contatti il 112"La ragazza, 21enne romena, è alta 165 cm, capelli lunghi castano lisci, occhi marroni.