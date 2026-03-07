Elena scomparsa nel nulla da 5 giorni la Prefettura diffonde la sua foto | Chiunque abbia notizie contatti il 112

Da cinque giorni non si hanno notizie di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza romena di 21 anni scomparsa nel Foggiano la mattina del 2 marzo. La Prefettura ha diffuso la sua foto e invita chiunque abbia informazioni a contattare il 112. La giovane è scomparsa senza lasciare tracce e ancora non si conoscono dettagli sulla sua assenza.

La ragazza, 21enne romena, è alta 165 cm, capelli lunghi castano lisci, occhi marroni. Nell’ultima occasione in cui è stata vista, indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere Da cinque giorni ormai non si hanno notizie di una 21enne romena, Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa nel nulla nella mattina del 2 marzo, nel Foggiano. Elena è alta 165 cm, capelli lunghi castano lisci, occhi marroni. Nell’ultima occasione in cui è stata vista, indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere. La Prefettura ha diffuso una immagine della ragazza: “Chiunque abbia sue notizie può contattare il numero unico di emergenza 112”. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Scomparsa una donna a Brescia: “Chiunque la veda, non la perda di vista a chiami il 112”Renata Zanola, 79 anni, è scomparsa ieri, giovedì 15 gennaio, dalla sua casa a San Polo nel Bresciano. Scomparsa una donna a Brescia: “Chiunque la veda, non la perda di vista e chiami il 112”Renata Zanola, 79 anni, è scomparsa ieri, giovedì 15 gennaio, dalla sua casa in via Allegri a Brescia. Una raccolta di contenuti su Elena scomparsa. Temi più discussi: A Foggia quarto giorno di ricerche per Elena, la 21enne scomparsa nel nulla: trovato il suo cellulare sulla statale; Élena scomparsa nel nulla, continuano le ricerche: perlustrazioni lungo la Statale 16 e Borgo La Rocca - FoggiaToday; Scomparsa nel nulla dopo il lavoro: si cerca Elena tra i ruderi del foggiano - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Scomparsa nel nulla dopo il lavoro: si cerca Elena tra i ruderi del foggiano. Ragazza scomparsa a Foggia, quarto giorno di ricercheRomena, 21 anni, orfana e senza parenti in Italia: l’allarme lanciato da un’amica. Il telefono della giovane ritrovato lungo la statale ... msn.com Scomparsa giovane donna a Foggia: il telefono ritrovato sul ciglio della stradaQuarto giorno di ricerche a Foggia per Elena, la donna 21enne scomparsa dalla Statale 16. Ritrovato il cellulare. Indagini in corso. quotidianodelsud.it Foggia, sommozzatori dei Vigili del Fuoco scandagliano invasi e canali alla ricerca di Elena, la 21enne scomparsa misteriosamente da lunedì scorso #foggia #cronaca #ricerche - facebook.com facebook Foggia, si cerca Elena, 21enne scomparsa lungo la statale 16. L'amica: «Alcuni uomini ci hanno molestato prima che sparisse» x.com