Elena scomparsa da 5 giorni la Prefettura diffonde la sua foto | Chiunque abbia notizie contatti il 112

La Prefettura ha diffuso la foto di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza romena di 21 anni scomparsa nel Foggiano da cinque giorni. La giovane è sparita nella mattina del 2 marzo e al momento non ci sono aggiornamenti sul suo eventuale ritrovamento. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare il 112.

La ragazza, 21enne romena, è alta 165 cm, capelli lunghi castano lisci, occhi marroni. Nell'ultima occasione in cui è stata vista, indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere Da cinque giorni ormai non si hanno notizie di una 21enne romena, Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa nel nulla nella mattina del 2 marzo, nel Foggiano. Elena è alta 165 cm, capelli lunghi castano lisci, occhi marroni. Nell'ultima occasione in cui è stata vista, indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere. La Prefettura ha diffuso una immagine della ragazza: "Chiunque abbia sue notizie può contattare il numero unico di emergenza 112".

