Sciopero delle farmacie private sit in davanti al Teatro Massimo

Lunedì 13 aprile, le farmacie private della Sicilia organizzeranno un sit-in davanti al Teatro Massimo per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, fermo dal 31 agosto 2024. La mobilitazione coinvolge lavoratrici e lavoratori del settore che manifestano contro l’attuale situazione contrattuale. La protesta si inserisce in uno sciopero più ampio che riguarda l’intero comparto delle farmacie private.

Scatta anche in Sicilia la mobilitazione del settore delle farmacie private. Lunedì 13 aprile lavoratrici e lavoratori scenderanno in piazza per chiedere con forza il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, fermo ormai dal 31 agosto 2024. In piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, si terrà un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Farmacie private, sciopero proclamato per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2024Torneranno a scioperare il prossimo 13 aprile le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale...

Leggi anche: Farmacie private. Scioperano i dipendenti. Orari e servizi nel mirino

Si parla di: Sciopero nazionale delle farmacie private a Roma: corteo da Piazza Vittorio Emanuele II a San Giovanni.

Sciopero delle farmacie il 13 aprile, gli orari e i motivi: cosa sapereIl 13 aprile si prospetta una giornata di mobilitazione per le farmacie private: gli oltre 76 mila occupati del comparto sciopereranno per 24 ore per protestare contro il mancato rinnovo del contratto ... tg24.sky.it

Sciopero delle farmacie private, lo stop il 13 aprile: il nodo del nuovo contrattoL’astensione dal lavoro è stata proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, dopo la precedente iniziativa del 6 novembre e a seguito degli incontri di febbraio con Federfarma ... corriere.it