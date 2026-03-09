Sciopero 9 marzo | a rischio scuola sanità e servizi pubblici Esclusi i trasporti

Il 9 marzo si svolge uno sciopero che coinvolge settori come scuola, sanità e servizi pubblici, mentre i trasporti sono esclusi dalla protesta. La mobilitazione interessa diverse categorie di lavoratori che manifestano contro le condizioni di lavoro e le politiche adottate. La giornata si preannuncia carica di tensione, con possibili disagi in molte strutture pubbliche e nelle attività quotidiane dei cittadini.

ROMA – Il mese di marzo si apre con una giornata ad alta tensione sul fronte sindacale. Oggi, lunedì 9 marzo 2026, sono previste due mobilitazioni di portata nazionale che coinvolgono un’ampia parte di lavoratori, con possibili ripercussioni su attività pubbliche e private in tutto il Paese. L’astensione dal lavoro potrebbe incidere su diversi servizi, pur restando garantite le prestazioni indispensabili. Le proteste si inseriscono nel contesto della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Da una parte, le organizzazioni USI SURF, CUB SUR, ADL Cobas, SLAI COBAS per il sindacato di classe, Confederazione USB e CLAP hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore rivolto a personale di ogni comparto, dalle amministrazioni pubbliche al settore privato e cooperativo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero 9 marzo: a rischio scuola, sanità e servizi pubblici. Esclusi i trasporti Sciopero 9 marzo 2026, trasporti, scuola e sanità a rischio: ecco tutte le informazioni e gli orariIl mese di marzo 2026 si apre sotto il segno di una profonda tensione sindacale che promette di fermare a macchia d'olio diversi settori nevralgici... Sciopero generale lunedì 9 marzo 2026, i settori a rischio dalla scuola alla sanità: garantiti i servizi essenzialiProclamato dai sindacati Usb, Usi, Clap, Cub, Slai Cobas, Flc Cgil e Filcam Cgil, riguarderà tutti i comparti del pubblico e del privato tranne i... Contenuti e approfondimenti su Sciopero 9 marzo a rischio scuola.... Temi più discussi: Lunedì 9 marzo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; No, lunedì 9 marzo a Roma non c'è sciopero dei trasporti; Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Sciopero, il 9 marzo disagi per scuola e sanità. Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioScatta oggi la mobilitazione generale che interesserà molti comparti, dalla scuola alla sanità fino alla Pubblica Amministrazione. Esclusi i trasporti. Possibili ripercussioni su attività pubbliche e ... tg24.sky.it Sciopero lunedì 9 marzo 2026, oggi stop generale (trasporti esclusi) per scuola e sanità: ecco chi si ferma (e quando). La settimana nera, tutte le dateLa seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale dei sindacati di base, previsto per lunedì 9 ma senza i trasporti cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil ... leggo.it Sciopero, sarà un lunedì nero: ecco chi si ferma e le fasce di garanzia - facebook.com facebook #Sciopero generale #9marzo, i servizi a rischio. Escluso il trasporto pubblico x.com