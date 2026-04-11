A Scicli, nel quartiere di Santa Maria la Nova, un incendio ha interessato il terrazzo di un’abitazione in via Monte Campagna. Le fiamme hanno coinvolto le bombole di gas che si trovavano nelle vicinanze, creando un potenziale pericolo di esplosione. Un uomo presente sul posto è intervenuto prontamente, mettendo in salvo una donna coinvolta nell’incendio. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio ha devastato il terrazzo di un’abitazione in via Monte Campagna a Scicli, nel quartiere di Santa Maria la Nova, rischiando di trasformarsi in una tragedia a causa della presenza di due bombole di gas nelle immediate vicinanze delle fiamme. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di un passante ha permesso di mettere in salvo la proprietaria dell’immobile e di prevenire un corto circuito che avrebbe potuto alimentare ulteriormente il rogo. Il pericolo si è concentrato ai piedi del colle che ospita il Convento del Rosario, dove le fiamme hanno preso piede sulla terrazza privata. La situazione è precipitata quando il fuoco ha investito l’area dove erano stoccate due bombole di gas; queste ultime, per un colpo di fortuna, non sono esplose nonostante l’esposizione al calore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scicli, eroe salva una donna: incendio e bombole di gas a rischio

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