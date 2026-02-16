Scicli maxi deposito bombole di gas a cielo aperto arriva la Finanza
La Guardia di Finanza ha scoperto a Scicli un grande deposito di bombole di gas all’aperto, che rappresentava un grave rischio per la sicurezza. Le forze dell’ordine hanno trovato oltre 200 bombole abbandonate senza alcuna protezione, vicino a un’area frequentata da residenti e attività commerciali.
Scicli, Maxi Deposito Illegale di Gas: Finanza Smantella un Pericolo, a Rischio l’Incolumità Pubblica. Un deposito abusivo di bombole di GPL, con oltre 1,7 tonnellate di gas stoccato illegalmente, è stato scoperto e sequestrato dalla Finanza nei pressi di Scicli, in provincia di Ragusa. L’imprenditore locale responsabile dello stoccaggio, privo di autorizzazioni e misure di sicurezza adeguate, è stato deferito alla Procura. L’operazione ha rimosso una potenziale fonte di pericolo per la comunità, con un quantitativo di gas che superava di oltre 23 volte i limiti consentiti dalla legge. Un Controllo di Routine Svela l’Irregolarità.🔗 Leggi su Ameve.eu
VIDEO| Pesce congelato spacciato per fresco e bombole di gas pericolose nel deposito: maxi sanzioni per due ristoranti
Due ristoranti nel centro città sono stati multati pesantemente dopo che la task force alimentare ha trovato pesce congelato spacciato come fresco e bombole di gas non sicure nel deposito.
Sequestrate dai finanzieri di Ragusa 117 bombole di gas in un deposito non autorizzato
Le forze della Guardia di Finanza di Ragusa hanno scoperto e sequestrato 117 bombole di gas in un deposito senza autorizzazioni vicino a Scicli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Scicli, bombole di gas a cielo aperto: maxi sequestro della Guardia di FinanzaSCICLI, 16 Febbraio 2026 – Un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica è stato disinnescato dai finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa. Nell'ambito ... radiortm.it
Scicli, deposito abusivo di GPL in area rurale: sequestrate 117 bomboleI finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito degli ordinari servizi di contrasto agli illeciti nel settore dei prodotti energetici, hanno ... sicilianews24.it
Il deposito a cielo aperto era gestito senza le minime garanzie di sicurezza e privo delle autorizzazioni antincendio - facebook.com facebook