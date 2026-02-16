Scicli maxi deposito bombole di gas a cielo aperto arriva la Finanza

La Guardia di Finanza ha scoperto a Scicli un grande deposito di bombole di gas all’aperto, che rappresentava un grave rischio per la sicurezza. Le forze dell’ordine hanno trovato oltre 200 bombole abbandonate senza alcuna protezione, vicino a un’area frequentata da residenti e attività commerciali.

Scicli, Maxi Deposito Illegale di Gas: Finanza Smantella un Pericolo, a Rischio l’Incolumità Pubblica. Un deposito abusivo di bombole di GPL, con oltre 1,7 tonnellate di gas stoccato illegalmente, è stato scoperto e sequestrato dalla Finanza nei pressi di Scicli, in provincia di Ragusa. L’imprenditore locale responsabile dello stoccaggio, privo di autorizzazioni e misure di sicurezza adeguate, è stato deferito alla Procura. L’operazione ha rimosso una potenziale fonte di pericolo per la comunità, con un quantitativo di gas che superava di oltre 23 volte i limiti consentiti dalla legge. Un Controllo di Routine Svela l’Irregolarità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Due ristoranti nel centro città sono stati multati pesantemente dopo che la task force alimentare ha trovato pesce congelato spacciato come fresco e bombole di gas non sicure nel deposito.

Le forze della Guardia di Finanza di Ragusa hanno scoperto e sequestrato 117 bombole di gas in un deposito senza autorizzazioni vicino a Scicli.

