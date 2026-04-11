Schianto tra l’auto e il motorino un ragazzino finisce in ospedale

Venerdì 10 aprile, intorno alle 18, a Castel Ivano si è verificato un incidente tra un’auto e un motorino su cui viaggiava un ragazzo di 14 anni. L’impatto ha provocato ferite al giovane, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Attimi di forte, fortissima apprensione quelli che si sono vissuti intorno alle 18 di ieri, venerdì 10 aprile, a Castel Ivano, quando un 14enne è rimasto ferito in seguito a uno scontro tra un’auto e il motorino su cui viaggiava lo stesso giovane.Ancora in fase di completa ricostruzione la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Schianto tra due auto a Fontanelle di Roccabianca, una finisce nel canale: due feriti in ospedaleDue auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre percorrevano la strada provinciale di Cremona in località Fontanelle, nel... Schianto tra due auto lungo l'A1, una finisce contro il guardrail, una persona incastrata: due feriti in ospedaleGrave incidente stradale verso l'ora di pranzo di mercoledì 4 febbraio, lungo l'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia, all'altezza del chilometro... The side girl awakened! They tried to trick her for the muse, but fell for her instead. Temi più discussi: ? Schianto tra l’auto e il motorino, un ragazzino finisce in ospedale; Schianto tra due auto a Lurago Marinone: codice rosso, tre persone coinvolte; Schianto frontale tra un'auto e un camion: morta una donna, grave una ragazzina; Schianto tra due auto in tangenziale: traffico nel caos e chilometri di coda. Tragico incidente sulla SS113 ad Acquedolci: due morti e un ferito dopo uno schianto tra autoL'impatto è avvenuto nella zona antistante il cimitero comunale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e le ambulanze del 118 ... messina.gazzettadelsud.it Tremendo schianto tra tre auto e una moto sulla statale, muore a 33 anni Vincenzo Elefante, lascia una bimba di 3 anniBELLUNO. Si chiama Vincenzo Elefante ed era papà di una bambina di soli 3 anni la vittima del tremendo schianto che è avvenuto ieri pomeriggio, lungo la strada statale 51 Alemagna in località Pian di ... ildolomiti.it Fuga senza patente a #Palermo: inseguimento e schianto dopo l’alt della Polizia Momenti di tensione a Palermo durante un controllo della Polizia Municipale in viale Regione Siciliana. Un uomo di 36 anni, alla guida di una Ford Fiesta, non si è fermato all’alt - facebook.com facebook