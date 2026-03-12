Scontro tra auto a Lurate Caccivio | coinvolta anche una bambina di 1 anno

Nella mattinata del 12 marzo 2026 a Lurate Caccivio si è verificato uno scontro tra alcune auto lungo via Appiano. Tra i veicoli coinvolti c’era anche una bambina di un anno. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente questa mattina in via Appiano. Quattro persone soccorse dalle ambulanze, nessuno in gravi condizioni Incidente stradale nella mattinata di oggi, 12 marzo 2026, a Lurate Caccivio, dove alcune auto si sono scontrate lungo via Appiano. L’allarme è scattato intorno alle 8.15, quando sul posto sono stati attivati i soccorsi per assistere le persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui anche una bambina di 1 anno. Prima a soccorrere i feriti lievi è stata un'infermiera fuori servizio. In seguito sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del Sos di Olgiate Comasco e del Sos di Appiano Gentile, che hanno prestato assistenza ai feriti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

