Incidente sulla Variante Anas a Casagiove Agostino Munno morto a 30 anni

Un incidente si è verificato sulla variante Anas a Casagiove, coinvolgendo una moto e un'auto. A seguito dello scontro, il motociclista di 30 anni è deceduto. La vittima è un uomo che si trovava sulla strada al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche.