Incidente sulla Variante Anas a Casagiove Agostino Munno morto a 30 anni
Un incidente si è verificato sulla variante Anas a Casagiove, coinvolgendo una moto e un'auto. A seguito dello scontro, il motociclista di 30 anni è deceduto. La vittima è un uomo che si trovava sulla strada al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche.
Un motociclista di 30 anni, Agostino Munno, è deceduto a seguito di un incidente con un'auto sulla variante "della Reggia di Caserta", a Casagiove.🔗 Leggi su Fanpage.it
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