Incidente sulla Pontina | morto motociclista traffico in tilt

Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente sulla Pontina, a causa di un tamponamento tra moto e auto. L’incidente si è verificato al chilometro 13,300, bloccando il traffico e creando lunghe code lungo la strada. La vittima viaggiava in sella alla sua motocicletta quando si è scontrata con un’auto proveniente in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre i rilievi erano in corso.

Il dramma nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio. Sul posto per i rilievi la polizia locale Sono in corso le indagini da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.