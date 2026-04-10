Devastante frontale sulla statale italiana una famiglia distrutta

Nella serata di ieri, un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 113 nei pressi di Acquedolci, in provincia di Messina. Un'auto si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, causando danni ingenti e coinvolgendo una famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’incidente ha causato diversi feriti e una situazione di grande paura tra i residenti della zona.

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri ad Acquedolci, in provincia di Messina, lungo la strada statale 113. Il sinistro è avvenuto nei pressi del cimitero comunale, poco fuori dal centro abitato. Due automobili, entrambe Volkswagen Golf, si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è drammatico: hanno perso la vita sul colpo Giuseppe Criscì, 54 anni, e Domenico Gerbino, 25 anni, suocero e genero, entrambi originari di Caronia. Il giovane era alla guida del veicolo su cui viaggiavano. A bordo dell’auto si trovava anche una ragazza di circa vent’anni, fidanzata di Gerbino, rimasta gravemente ferita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Devastante frontale sulla statale italiana, una famiglia distrutta Italia, devastante frontale sulla statale: corpi tra le lamiere contorteGrave incidente stradale in Basilicata nella tarda mattinata di oggi, lungo la strada statale 7 Appia, in prossimità di Matera. Famiglia distrutta sulla Collatina, spunta una dashcam: Yaris a zig zag prima del frontaleLa procura di Roma indaga per omicidio con dolo eventuale dopo la morte di Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini, madre,... Argomenti più discussi: Sarzana, scontro frontale moto-auto il giorno di Pasqua: morti marito e moglie, grave l'automobilista colto da infarto; Schianto devastante sulla Statale 113, due morti: i pompieri estraggono le vittime dalle lamiere. Tragedia sulla Statale: scontro frontale tra auto e autobus, due mortiDrammatico impatto perdono la vita gli occupanti della vettura. Ferito lievemente il conducente del mezzo di linea ... zoom24.it Scontro frontale sulla Statale: tre feriti, due in condizioni gravissimeScontro frontale tra due auto lungo la SS42 a Darfo Boario Terme. L’incidente si è verificato questa mattinata, poco dopo le 9.20, e ha provocato tre feriti, ... elivebrescia.tv Frontale devastante in Italia - facebook.com facebook