Non ce l’ha fatta Schianto devastante auto completamente distrutta | chi è la vittima

Un uomo di 67 anni di Bomba è morto in un incidente lungo la statale 16, vicino alle concessionarie Pasquarelli Auto. L’auto ha subito un impatto devastante e si è completamente distrutta. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’automobilista non c’era già più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto.

Un uomo di 67 anni, originario di Bomba, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 16, all'altezza della zona industriale, nei pressi delle concessionarie Pasquarelli Auto. La vittima è Mario Lalli, che si trovava alla guida di una Fiat Stilo Station Wagon al momento del violento impatto. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli: oltre alla Fiat Stilo, una Renault Modus e un'auto appartenente a un istituto di vigilanza. Per cause ancora in fase di accertamento, i mezzi si sono scontrati in maniera particolarmente violenta, causando gravi conseguenze per uno dei conducenti.

