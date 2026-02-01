Gran Prix Toscana Csi di corsa campestre la tappa al parco dell’Acciaiolo di Scandicci

Il parco dell’Acciaiolo di Scandicci ha ospitato oggi una delle tappe più attese del Gran Prix Toscana CSI di corsa campestre. Centinaia di atleti si sono sfidati tra i sentieri, dando vita a una gara intensa e combattuta. La giornata ha visto anche tanti spettatori che hanno sostenuto i concorrenti lungo il percorso, creando un’atmosfera di festa e entusiasmo. La manifestazione si è conclusa con premi e sorrisi, lasciando tutti soddisfatti.

Scandicci, 1 febbraio 2026 – Il Parco dell'Acciaiolo di Scandicci ha fatto da splendida cornice a una delle tappe più suggestive del Gran Prix Toscana CSI di corsa campestre, manifestazione che il Centro Sportivo Italiano ha saputo organizzare con cura e competenza, trasformando un luogo carico di storia in un autentico teatro di sport, passione e condivisione. Un pomeriggio di corsa immerso nel verde, dove il fango, i prati e i viali del parco hanno restituito alla campestre il suo significato più autentico: quello di una disciplina dura, essenziale, capace di mettere a nudo la vera anima dell'atleta.

