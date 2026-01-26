Trump invia il duro Homan a Minneapolis Il candidato governatore repubblicano si ritira  | Chi è Frey il sindaco icona dem?

In un quadro politico in evoluzione, Donald Trump ha inviato Homan a Minneapolis, mentre il candidato repubblicano alla governatorato si è ritirato. Nel frattempo, il sindaco Frey si afferma come figura di rilievo tra i democratici. Il presidente ha commentato al WSJ sulla crescente divisione politica, con gli Obama che avvertono sui rischi per i valori fondamentali degli Stati Uniti. Un panorama complesso che riflette le tensioni attuali nel Paese.

Dalla nostra inviata a MinneapolisLe proteste per la morte di Alex Pretti si sono estese ad altre città americane nonostante la tempesta che si è abbattuta su 22 Stati e le temperature sotto zero. A rimescolare le carte è il presidente Usa Donald Trump, che - in un'intervista al Wall Street Journal, rilasciata nella notte italiana - spiega come l'amministrazione stia «riesaminando tutto» sulla sparatoria e dichiara che gli ufficiali addetti all'immigrazione «a un certo punto» lasceranno la zona. Il leader si è rifiutato di dire se l'agente federale che ha ucciso Pretti abbia agito in modo appropriato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Recenti dichiarazioni di Donald Trump suggeriscono un possibile ritiro dell'Ice, mentre il sindaco Frey, noto come l'«zar dei confini», assume un ruolo di rilievo in Minnesota.

Jacob Frey è il sindaco di Minneapolis, noto per il suo ruolo di primo cittadino e per il suo impegno nella gestione della città.

Proteste a Minneapolis dopo che un agente dell'ICE uccide una donna

