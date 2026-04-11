Tre donne hanno accusato un candidato democratico alla carica di governatore della California di molestie sessuali. Una ex collaboratrice ha dichiarato di essere stata violentata dall’uomo mentre era in stato di grave ebbrezza, accusa che lui ha respinto con fermezza. La vicenda riguarda una figura politica in corsa per una posizione di rilievo nel governo statale, con le accuse pubblicate sui media nelle ultime ore.

Un’ ex collaboratrice del deputato Eric Swalwell, uno dei principali candidati democratici alla carica di governatore della California, afferma che l’avrebbe violentata mentre era in stato di grave ebbrezza, un’accusa che Swalwell nega con fermezza. “Lo spingevo via, dicendo di no”, ha raccontato la donna alla CNN, descrivendo l’episodio avvenuto nel 2024, dopo che aveva smesso di lavorare nell’ufficio di Swalwell. “Lui non si è fermato”. L’ex collaboratrice del deputato ha affermato che era la seconda volta che Swalwell avesse provato ad avere un contatto sessuale non consensuale con lei, mentre era ubriaca. Nel 2019, quando lavorava ancora per il deputato, ha detto di essersi svegliata nuda con lui in una stanza d’albergo dopo una notte di eccessi alcolici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Eric Swalwell è accusato da tre donne di molestie sessuali, (è uncandidato democratico alla carica di governatore della California)

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