Durante un normale servizio di controllo in via Giordano Bruno, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo che passeggiava al Piano, nonostante fosse residente nel Viale della Vittoria. La perquisizione ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti come ecstasy, cocaina e hashish, portando all’arresto dell’individuo. L’episodio evidenzia l’attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nella zona.

Sorpreso a passeggiare al Piano, di sera, pur abitando nella zona del viale della Vittoria. La sua presenza ha insospettito la pattuglia delle Volanti che martedì si trovava per controlli in via Giordano Bruno. Erano le 19 quando i poliziotti hanno fermato un 20enne di origine albanese. Il giovane avrebbe detto loro che stava prendendo un po’ d’aria ma gli agenti si sono insospettiti perché il 29enne si trovava proprio in una zona di spaccio e così lo hanno perquisito. Addosso aveva tre involucri distinti, uno di hashish da quasi 4 grammi, uno di ecstasy di colore rosa da 1 grammo e l’ultimo di cocaina da 1,20 grammi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viale, blitz della polizia. Ecstasy, cocaina e hascisc. Arrestato mentre passeggia

