Myanmar la Cina mette nel mirino scam cities | giustiziate 11 persone per truffe online

La giustizia in Myanmar ha eseguito 11 condanne a morte legate a truffe online. Le esecuzioni sono state autorizzate dalla Corte suprema del popolo e riguardano figure di spicco delle organizzazioni coinvolte nelle frodi nelle telecomunicazioni. È la prima volta che si applica la pena capitale in questo settore, in un tentativo di contrastare le “scam cities” e le truffe che spesso coinvolgono cittadini cinesi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi applaude una linea dura e chi teme un’escalation di violenza.

Pena capitale per alcune figure chiave delle organizzazioni legate alle frodi nelle telecomunicazioni: le esecuzioni sono state autorizzate dalla Corte suprema del popolo La Cina ha giustiziato 11 persone coinvolte nella vasta rete di truffe online con base in Myanmar. A dare la notizia è stata l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, che ha precisato come tra i condannati figurino anche "membri chiave" delle organizzazioni criminali specializzate nelle frodi attraverso le telecomunicazioni. Le esecuzioni sono state effettuate da un tribunale della città di Wenzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang, dopo l'approvazione formale arrivata della Corte suprema del popolo.

