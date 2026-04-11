Scam city dal Myanmar a Cipro | truffe spietate che sfruttano le fragilità

In diverse parti del mondo, da Myanmar a Cipro, si segnalano truffe sempre più sofisticate che sfruttano le vulnerabilità delle vittime. Queste attività illecite vengono spesso portate avanti nell’ombra, lontano dagli sguardi pubblici, e sono state oggetto di approfondimenti giornalistici che ne hanno fatto emergere le modalità e le aree di maggiore insidia. Le autorità investigano per cercare di arginare queste pratiche illegali.

Milano, 11 aprile 2026 - Si dice scam city, si traduce con città delle truffe. Illuminate da qualche inchiesta giornalistica, proliferano nell’ombra. Ma sono anche in Italia? “ Non ci sono evidenze ”, risponde Alessandro Curioni, docente di Sicurezza dell’informazione all’università Cattolica di Milano. Dove si trovano, invece? “Sicuramente in Myanmar, al confine con la Cina, dove esistono veri e propri compound con decine di migliaia di persone che ci lavorano dentro. E sono stati rintracciate a Cipro”. https:www.quotidiano.netvideosporttruffe-sulle-assicurazioni-come-difendersi-n0xudfob Come sono organizzate? “Bisogna immaginare dei call center.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scam city, “dal Myanmar a Cipro: truffe spietate che sfruttano le fragilità” Myanmar, la Cina mette nel mirino “scam cities”: giustiziate 11 persone per truffe onlinePena capitale per alcune figure chiave delle organizzazioni legate alle frodi nelle telecomunicazioni: le esecuzioni sono state autorizzate dalla... Sfruttano la fragilità psicologica di un ragazzo per intestargli attività sospette: 5 indagatiAvrebbero sfruttato la fragilità di un ragazzo per intestargli attività economiche ritenute ‘sospette’.