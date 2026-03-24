Sfruttano la fragilità psicologica di un ragazzo per intestargli attività sospette | 5 indagati

Avrebbero sfruttato la fragilità di un ragazzo per intestargli attività economiche ritenute ‘sospette’. Cinque persone - tre uomini e due donne tutti di Sparanise - sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’indagine è partita dalla denuncia della vittima, assistita dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo. Secondo quanto ricostruito in querela, la presunta vittima sarebbe da tempo segnata da difficoltà psicologiche, isolamento sociale e stati depressivi, tanto da essere seguito da specialisti. Una condizione che lo avrebbe reso particolarmente vulnerabile all’influenza esterna. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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