Al termine del primo turno del Torneo dei Candidati 2026, il giocatore locale ha concluso con una patta contro il suo avversario di alto livello, mantenendo la leadership in classifica. Nel torneo femminile, una delle concorrenti si avvicina alla favorita in classifica, dopo aver ottenuto un risultato positivo contro un'avversaria di rilievo. La fase iniziale si è conclusa con risultati che modificano leggermente le posizioni in classifica, lasciando ancora molte partite da giocare.

Si chiude il “girone di andata”, se lo possiamo così chiamare, al Torneo dei Candidati 2026. Nella sezione Open se ne può ben definire dominatore Javokhir Sindarov, visto che l’uzbeko, al giro di boa, si trova su un ben più che convincente 68, sulla buona strada per un record di punteggio nei Candidati con doppio round robin a 8 giocatori. In campo femminile, invece, dorme sonni meno tranquilli Anna Muzychuk: l’ucraina si ritrova l’indiana Vaishali Rameshbabu a mezzo punto. Ma andiamo con ordine nella giornata di oggi. Innanzitutto, qualcuno che riesce a fermare Sindarov c’è. Si chiama Anish Giri, e l’olandese riesce a resistere in un finale molto bello e istruttivo di Torre contro Alfiere e due pedoni per parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Sindarov patta con Giri e rimane leader al Torneo dei Candidati. Vaishali avvicina Muzychuk tra le donne

Scacchi: Sindarov inarrestabile, stacca tutti al Torneo dei Candidati. Tra le donne Anna Muzychuk prima da solaContinua la corsa inarrestabile di Javokhir Sindarov al Torneo dei Candidati 2026.

Scacchi: Sindarov batte Caruana ed è solo in testa al Torneo dei Candidati 2026. Tra le donne colpo di Anna MuzychukLa quarta giornata del Torneo dei Candidati 2026 vede arrivare il botto nel torneo Open: Javokhir Sindarov, battendo Fabiano Caruana nel big match,...

Temi più discussi: Turno 4 Candidati 2026: Sindarov batte Caruana e vola in testa in solitaria; Scacchi: Caruana-Sindarov, è fuga a due al Torneo dei Candidati. Anche tra le donne primi scossoni; Scacchi, Torneo dei Candidati: Sindarov vola, Muzychuk aggancia la vetta; Caruana, Pragg e Sindarov iniziano i Candidati con una vittoria.

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Il numero uno al mondo degli scacchi, Magnus Carlsen, ha prima concesso il selfie chiestogli dalla 18enne kazaka Alua Nurman prima della loro partita al Grenke Freestyle Chess Open, poi si è alzato subito per andare a dire all’arbitro che la sua avversaria a facebook

Fabiano Caruana VINCE la seconda partita in sole 19 mosse al Turno 3 dei Candidati e si porta in testa alla classifica : Yoav Nisenbaum #scacchi #chesscom #candidati x.com