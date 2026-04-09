Nel torneo dei Candidati 2026, svoltosi a Pegeia, in Cipro, è stato stabilito un nuovo record da parte di Javokhir Sindarov. La competizione vede anche una leadership solitaria tra le donne, con Vaishali in testa. La manifestazione prosegue con varie partite che attirano l’attenzione degli appassionati di scacchi.

Abbiamo il primo record del Torneo dei Candidati 2026 a Pegeia, Cipro. Lo mette a segno Javokhir Sindarov. L’uzbeko, infatti, dopo 10 turni (e con, di conseguenza, 4 da giocare), eguaglia il record di partite vinte in una singola edizione dell’evento che designa lo sfidante del Campione del Mondo in carica. Lui arriva a quota sei successi, però, molto prima di quanto abbiano fatto tutti coloro che ci sono riusciti prima di lui nell’epoca del doppio girone all’italiana. Traduzione: c’è ancora la possibilità che le cose migliorino ulteriormente. Stavolta a cadere è Praggnanandhaa Rameshbabu, l’indiano che fa parte della fascia alta dei grandi del suo Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Sindarov è già da record al Torneo dei Candidati. Tra le donne Vaishali sola in testa

Scacchi: Sindarov patta con Giri e rimane leader al Torneo dei Candidati. Vaishali avvicina Muzychuk tra le donneSi chiude il “girone di andata”, se lo possiamo così chiamare, al Torneo dei Candidati 2026.

Scacchi: Sindarov inarrestabile, stacca tutti al Torneo dei Candidati. Tra le donne Anna Muzychuk prima da solaContinua la corsa inarrestabile di Javokhir Sindarov al Torneo dei Candidati 2026.

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Scacchi quadridimensionali. E se fosse che l’Iran ha attaccato l’oleodotto East-West in Arabia Saudita per costringere anche i sauditi a passare da Hormuz e pagare al “casello”, facendo capire al mondo che nessuno ha a disposizione alternative alla “pace m x.com