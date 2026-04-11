Un dirigente della Juventus ha confermato l'accordo con il club Inter, autorizzando l'inizio delle procedure per la rescissione del contratto. Attualmente, la squadra bianconera sta lavorando per formalizzare l'addio contrattuale. La notizia arriva dopo una comunicazione ufficiale proveniente dall'interessato, che ha dato il via libera alla risoluzione. La situazione resta in fase di definizione tra le parti coinvolte.

di Angelo Ciarletta Sbravati Inter, il dirigente bianconero ha accettato: adesso la Juventus lavora per sciogliere il suo contratto. Che cosa sta succedendo in queste ore. La Juve si trova a gestire un caso spinoso legato al proprio organigramma societario. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro su X, Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile bianconero, avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento all’ Inter. ULTIMISSIME JUVE LIVE Tuttavia, il passaggio ai nerazzurri non è immediato: Sbravati è legato al club bianconero da altri due anni di contratto. A Torino si sta lavorando intensamente in queste ore per trovare una soluzione, ma la trattativa appare decisamente delicata e non di facile risoluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sbravati Inter, il dirigente ha detto sì: la Juve ora lavora per sciogliere il contratto. Che cosa sta succedendo

Sbravati Juve, il dirigente si avvicina all’Inter. Ecco l’effetto domino che potrebbe venirsi a crearedi Redazione JuventusNews24Sbravati Juve, il dirigente è sempre più vicino all’approdo all’Inter.

Rudiger Juventus, il Real Madrid lavora per rinnovare il contratto del difensore tedesco. Che cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Rudiger Juventus, il Real Madrid è al lavoro per rinnovare il contratto del centrale di difesa.