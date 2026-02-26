Scontro auto-scooter | 18enne portato in ospedale con l' elicottero

Un incidente stradale tra un'auto e uno scooter si è verificato a Sestri Levante nel primo pomeriggio di giovedì 26 febbraio 2026. Un giovane di 18 anni è stato trasportato in ospedale con l'elicottero, dopo essere rimasto coinvolto nello scontro. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti.

Grave incidente stradale a Sestri Levante intorno alle ore 13 di giovedì 26 febbraio 2026. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito dopo uno scontro con un'automobile per cause in via di accertamento. Sul posto, in viale Mazzini, i soccorsi inviati dal 118 con automedica Tango 1, auto.

