Scontro auto-scooter | 18enne portato in ospedale con l' elicottero

Un incidente stradale tra un'auto e uno scooter si è verificato a Sestri Levante nel primo pomeriggio di giovedì 26 febbraio 2026. Un giovane di 18 anni è stato trasportato in ospedale con l'elicottero, dopo essere rimasto coinvolto nello scontro. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti.

Grave incidente stradale a Sestri Levante intorno alle ore 13 di giovedì 26 febbraio 2026. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito dopo uno scontro con un'automobile per cause in via di accertamento. Sul posto, in viale Mazzini, i soccorsi inviati dal 118 con automedica Tango 1, auto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Rimini, scontro auto-scooter: 18enne muore mentre va a scuolaUna ragazza di 18 anni è morta in uno scontro stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7. Incidente sulla Colombo: scontro auto-moto. Un ferito grave portato in ospedale con l'eliambulanzaScontro fra un'auto e una moto su via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, all'altezza di Casalpalocco in direzione centro. DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE Temi più discussi: Scontro auto-moto: centauro sfonda il finestrino della macchina e rovina sull'asfalto; Incidente a Torino Mirafiori Nord: scontro tra auto e moto all'incrocio, centauro in condizioni critiche; Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra auto e scooter: un morto; Scontro auto-moto a Ruda, centauro trasportato in elicottero all'ospedale. Scontro auto-scooter: 18enne portato in ospedale con l'elicotteroGrave incidente stradale a Sestri Levante intorno alle ore 13 di giovedì 26 febbraio 2026. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito dopo uno scontro con un'automobile per cause in via di accertamento. genovatoday.it Incidente auto-scooter a Sestri Levante, 18enne portato al San Martino con l’elicotteroUn ragazzo di 18 anni è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale San Martino dopo un incidente avvenuto in via Mazzini, a Sestri Levante ... genova24.it Ultim'ora Biancavilla: scontro fra auto e moto Incidente stradale questo pomeriggio in via Cristoforo Colombo, all'altezza della scuola "Sturzo", a Biancavilla. Coinvolti due mezzi: una macchina ed uno scooter. Suol posto i soccorritori. facebook Cagliari, scontro auto-moto in viale Ciusa: un ferito x.com