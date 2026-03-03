Un inseguimento tra Macerata e Spoleto ha portato a un incidente stradale durante il quale sono rimasti feriti due carabinieri e una donna. La fuga è iniziata dopo un tentativo di blocco fallito, e l'auto dei fuggitivi ha coinvolto altri mezzi sulla strada. La polizia sta cercando tre persone che si sono date alla fuga subito dopo l'incidente.

Macerata, 3 marzo 2026 – Una corsa a folle velocità, nata per sfuggire a un posto di blocco dopo un colpo andato male, si è trasformata in un grave incidente stradale. L'allarme è scattato ieri sera nella zona di Macerata, nelle Marche, dove la banda avrebbe tentato di mettere a segno un furto in un'abitazione. Sorpresi e intercettati dalle forze dell'ordine, i malviventi a bordo della loro auto hanno ignorato l'alt, innescando un lungo e pericoloso inseguimento che ha tagliato il confine regionale, proseguendo a tutta velocità fino in Umbria. Caos in A14: doppio incidente tra tir ad Ancona, autostrada chiusa verso sud e due feriti Lo schianto sulla Flaminia in Umbria La fuga spericolata si è conclusa bruscamente lungo la strada statale Flaminia, nei pressi di Spoleto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente dopo inseguimento da Macerata a Spoleto: feriti due carabinieri e una donna. Caccia a tre fuggitivi

Incidente dopo un inseguimento, feriti due carabinieri(ANSA) – PERUGIA, 03 MAR – Due carabinieri sono rimasti feriti in modo non grave in seguito a un incidente che si è verificato in Umbria ieri sera al termine di dell’inseguimento, cominciato nelle Mar ... espansionetv.it

Inseguimento e poi lo scontro: incidente sulla FlaminiaI carabinieri di Camerino, Spoleto e Foligno sulle tracce di alcuni ladri. All'altezza di Eggi lo speronamento: preso uno dei malviventi . Ci sarebbero feriti ... rainews.it

Incidente dopo un inseguimento, feriti due carabinieri. E anche una donna. Arrestato un uomo, altre 3 persone ancora in fuga #ANSA x.com

