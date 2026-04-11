Ad Arborea si è conclusa oggi la prima convention regionale organizzata dai Giovani Imprenditori di Confartigianato Sardegna, un evento che ha visto la partecipazione di circa cento professionisti del settore. La riunione si è concentrata sulle difficoltà che le imprese giovani devono affrontare in un contesto economico complesso, con particolare attenzione alle problematiche legate alla crisi e alle sfide di crescita.

Ad Arborea si è conclusa oggi la prima convention regionale organizzata dai Giovani Imprenditori di Confartigianato Sardegna, un incontro che ha riunito circa cento professionisti per affrontare le sfide di un settore che conta 12.000 imprese guidate da under 35 nell’isola. Il vertice ha messo in luce il contrasto tra la vitalità di chi sceglie di restare e un contesto normativo e sociale che fatica a sostenere tale resilienza. La sfida delle nuove generazioni contro la glaciazione demografica. I numeri che emergono dal imprenditoriale sardo delineano un quadro di profonda trasformazione. Le dodicimila attività gestite da giovani sotto i trentacinque anni rappresentano il motore di un’economia che non solo resiste, ma rinasce e crea valore partendo dalle radici locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: 12.000 giovani imprese lottano contro la glaciazione

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