Statale della Puglia | 32enne muore 2 giovani lottano per la vita

Notte di Terrore sulla Statale: Un Morto e Due Giovani in Rianimazione. Una notte di tragedia ha avvolto la statale che collega Trani a Barletta, in Puglia, dove un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 32 anni, Salvatore Patruno, e ha lasciato due giovani in gravi condizioni. L’impatto, avvenuto intorno alle 3:00 di notte, ha trasformato un’auto in un ammasso di lamiere, segnando profondamente le comunità locali e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. La Dinamica dell’Impatto e i Primi Soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

«Via la statale dal centro urbano, per migliorare la qualità della vita dei cittadini»A Trebaseleghe, si punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la chiusura della statale nel centro urbano.

Baggio avverte: «Meno stranieri e più giovani per salvare la Nazionale. A fine carriera l’esigenza di vivere una vita normale. Rapina? Ha cambiato la mia visione della vita»Durante il World Sports Summit, Roberto Baggio ha condiviso le sue riflessioni sulla Nazionale italiana, sottolineando l’importanza di valorizzare i giovani e ridurre la presenza di stranieri.

