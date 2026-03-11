L’estensione del museo di Artimino Restaurati gli avori degli etruschi

Il museo archeologico di Artimino ha aggiunto 80 oggetti d’avorio al suo patrimonio, provenienti dal tumulo di Montefortini di Comeana. Questi reperti, risalenti all’epoca etrusca, sono stati restaurati e ora sono esposti all’interno della struttura. L’ampliamento del museo mira a valorizzare la collezione e a offrire ai visitatori un approfondimento sulla cultura etrusca della zona.

Il museo archeologico di Artimino si arricchisce di 80 oggetti d'avorio, provenienti dal corredo del principesco tumulo di Montefortini di Comeana. Venerdì alle 17.30, ci sarà l'inaugurazione della collezione permanente del museo archeologico "Francesco Nicosia", dopo l'esposizione nel giugno 2024 del loro meticoloso restauro. Interverranno il sindaco Edoardo Prestanti e la soprintendente archeologica, belle arti e paesaggio di Firenze e Prato, Antonella Ranaldi. "Piccoli e grandi capolavori – spiega la direttrice del museo Maria Chiara Bettini – risultato di un certosino lavoro di recupero eseguito da numerosi professionisti, impegnati nella ricomposizione di circa diecimila frammenti.