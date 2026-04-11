Sanremo cantiere Pinqua sotto attacco | auto distruggono i nuovi lavori

A Sanremo, i lavori di ristrutturazione in via Tapoletti sono stati danneggiati da veicoli privati che sono entrati senza autorizzazione. Durante il periodo pasquale, alcune auto hanno attraversato l’area, compromettendo la pavimentazione appena realizzata nel cantiere Pinqua. I danni sono stati segnalati e si stanno valutando le misure per prevenire ulteriori incidenti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Danni alla pavimentazione appena posata in via Tapoletti, a Sanremo, causati dall’accesso non autorizzato di veicoli privati durante il periodo pasquale. L’episodio colpisce il cantiere del progetto Pinqua, coinvolgendo la zona sottostante i giardini Regina Elena e Piazza Costanzo. L’area di via Tapoletti è diventata teatro di un atto di inciviltà che ha colpito direttamente gli investimenti pubblici destinati alla riqualificazione della Pigna. Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, diverse automobili sono penetrate nel perimetro del cantiere nonostante le delimitazioni presenti. Questo comportamento ha provocato danni strutturali e superficiali: mattoni sbeccati, gradini nei punti di dislivello danneggiati e griglie di scolo divelte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, cantiere Pinqua sotto attacco: auto distruggono i nuovi lavori Lavori Pinqua, Scoccia: "L’hotel Gomorra non c’è più grazie alla destra"La stoccata dell’ex assessore all’attuale giunta: “Felice che oggi il sindaco parli di una storia di continuità amministrativa per lavori fatti da... Rogo nel cantiere di Gossolengo: fiamme distruggono il tetto in legnoUn incendio ha colpito il cantiere di una nuova abitita privata nella zona di Caratta, frazione di Gossolengo, durante la mattinata di questo venerdì...