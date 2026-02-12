Lavori Pinqua Scoccia | L’hotel Gomorra non c’è più grazie alla destra

Questa mattina, l’ex hotel Gomorra è stato completamente raso al suolo. La decisione di eliminarlo arriva da chi sostiene che il degrado e l’insicurezza nel centro siano problemi da affrontare con azioni decise. La destra ha annunciato di aver agito senza paura per ripulire quella zona.

La stoccata dell’ex assessore all’attuale giunta: “Felice che oggi il sindaco parli di una storia di continuità amministrativa per lavori fatti da altri” "Oggi l’hotel Gomorra non c’è più. Il degrado e l’insicurezza noi del centro destra abbiamo deciso di combatterli con azioni forti, con determinazione, senza paura". PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. La passeggiata fantasma: stazione rifatta, treni assenti. La disavventura di due viaggiatori a Sant’Anna .🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Pinqua Scoccia Anteprima per Averno Hotel, scritto dallo sceneggiatore di Gomorra. Nel cast Lino Musella A Napoli, un hotel diventa il palcoscenico di un viaggio tra la vita e l’aldilà. VIDEO Margherita Scoccia: "Come opposizione chiediamo di istituire a Perugia un'assessorato dedicato alla sicurezza" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pinqua Scoccia Argomenti discussi: Pets, Pinqua, varchi ZTL: la posizione di Margherita Scoccia nel TG. Margherita Scoccia sul cantiere Pinqua: A Ponte San Giovanni l'Hotel Gomorra non c'è più grazie alla destraL'Hotel Gomorra simbolo della criminalità non c'è più grazie alla destra. La consigliera comunale Margherita Scoccia, all'indomani del sopralluogo nel cantiere Pinqua della giunta comunale, ha diffu ... corrieredellumbria.it Ponte San Giovanni si trasforma: cantiere Pinqua all'85%, nasce un quartiere verde e sociale. Tutti i dettagliProseguono spediti i lavori del cantiere Pinqua, nell'area ex Palazzetti di Ponte San Giovanni. Se i dati di ottobre indicavano un avanzamento medio del 25% per i progetti, ad oggi i lavori hanno ragg ... corrieredellumbria.it Parco urbano di Camaro Sottomontagna, via ai lavori Consegnati alla ditta Iseco per un investimento di oltre un milione di euro nell'ambito dei progetti Pinqua... facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.