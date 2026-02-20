Nicola Fratoianni e Ismaele La Vardera al circolo Empedocleo | confronto su sanità acqua e legalità

Nicola Fratoianni e Ismaele La Vardera sono arrivati al Circolo Empedocleo per discutere di sanità, acqua e legalità. La visita è stata motivata dall’esigenza di affrontare i problemi concreti della provincia di Agrigento, dove le questioni legate ai servizi pubblici sono al centro del dibattito locale. Durante l’incontro, i due politici ascolteranno le richieste dei cittadini e condivideranno proposte per migliorare la situazione. L’appuntamento si svolge martedì 24 febbraio alle 18, in vicolo San Giuseppe.

Martedì 24 febbraio alle ore 18 iniziativa di Sinistra Italiana con dirigenti regionali e provinciali per discutere delle criticità del territorio e delle prospettive politiche per la Sicilia Un cambio di paradigma politico per la Sicilia e per la provincia di Agrigento. È il filo conduttore dell'incontro pubblico in programma martedì 24 febbraio, alle ore 18, al Circolo Empedocleo di vicolo San Giuseppe, che vedrà la presenza del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Nel documento diffuso dalla federazione si parla di servizi essenziali indeboliti e di diseguaglianze crescenti, con particolare attenzione al comparto sanitario, definito segnato da carenze strutturali e organizzative.