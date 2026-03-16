Sanità sostenibilità gamig e innovazione senza precedenti | chi sono le 4 donne che a Torino stanno cambiando l’Italia

A Torino quattro donne stanno portando avanti progetti che riguardano sanità, sostenibilità, gaming e innovazione, segnando un cambiamento nel panorama italiano. Mentre in Italia il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi in Europa e la parità salariale ancora lontana, queste donne lavorano in silenzio senza esposizioni mediatiche, contribuendo a un mutamento che riguarda più settori e aspetti della società.

Quattro donne con quattro diverse idee di impresa, strade che mai nessuno prima di loro in Italia aveva ancora percorso. Aziende con risultati concreti e che hanno messo a fuoco un modo nuovo e diverso di fare innovazione; storie che aiutano a leggere il cambiamento che stiamo attraversando e che, in comune, hanno la città di Torino. C'è chi abbatte lo spreco trasformando il pane avanzato in "Tutti fuggono da qui", degrado e paura a due fermate dal centro di Torino: l’altra faccia di corso Svizzera, terra di nessuno . 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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