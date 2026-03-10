Sanità e maltempo Occhiuto | Dal governo risposte importanti per la Calabria

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare per altri dodici mesi lo stato di emergenza nel sistema ospedaliero calabrese, rispondendo a una richiesta specifica della Regione. La decisione coinvolge la gestione delle strutture sanitarie nella regione e si inserisce in un quadro di interventi legati alle criticità del settore. La proroga si applica alle strutture ospedaliere calabresi e riguarda le misure di emergenza adottate finora.

Il Cdm ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza sul sistema ospedaliero. Il presidente della Regione si è soffermato anche sgli eventi meteo che hanno colpito le province di Catanzaro e di Cosenza "Il Consiglio dei ministri ha prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza sul sistema ospedaliero della Calabria, accogliendo una richiesta che la Regione aveva avanzato esplicitamente al governo. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "Proprio grazie allo stato di emergenza e ai poteri commissariali della Protezione Civile, negli ultimi dodici mesi siamo riusciti a imprimere una forte accelerazione ai cantieri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

