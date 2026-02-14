Calabria doppia emergenza cicloni | Governo stanzia fondi e Occhiuto commissario per la ricostruzione

Il ciclone Ulrike ha devastato la Calabria, causando danni ingenti a case e strade, e il governo Meloni ha risposto rapidamente con fondi e un commissario speciale. La regione si trova di fronte a due emergenze consecutive, mentre le comunità locali si preparano a riparare le infrastrutture danneggiate. Il presidente della regione, Occhiuto, ha assunto il ruolo di commissario per coordinare la ricostruzione e accelerare gli interventi. La somma stanziata dal governo copre principalmente lavori di messa in sicurezza e riparazioni urgenti nelle zone più colpite.

Calabria Colpita: Il Governo Meloni Interviene Dopo il Ciclone Ulrike. Il governo Meloni si è espresso a sostegno delle comunità calabresi duramente colpite dal ciclone Ulrike, stanziando risorse e attivando procedure speciali per fronteggiare l'emergenza. Il sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro, ha assicurato un intervento rapido ed efficace per i territori più vulnerabili, dopo che la regione era già stata provata dal recente ciclone Harry. Una Spirale di Maltempo: La Situazione in Calabria. La Calabria è al centro di una crisi climatica che si aggrava di giorno in giorno. Il ciclone Ulrike, l'ennesima ondata di maltempo, ha messo a dura prova un territorio già fragile e vulnerabile.🔗 Leggi su Ameve.eu Calabria: Ciclone Devastante, Due Morti e Stato di Emergenza Imminente, Fondi Pronti per la Ricostruzione. Un violento ciclone ha investito la Calabria, causando due morti nel Vibonese e lasciando molte case senza tetto. Maltempo, Occhiuto fa il punto: "La Calabria chiederà lo stato di emergenza nazionale" Dopo le intense perturbazioni causate dal ciclone Harry, la Calabria ha subito ingenti danni a causa di forti venti, piogge e mareggiate. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. La forza dei cicloni e la debolezza della CalabriaLAMEZIA TERME In meno di trenta giorni la nostra regione è stata funestata da eventi meteorologici estremi. La forza dei cambiamenti climatici sta lasciando segni profondissimi sul territorio: infrast ... corrieredellacalabria.it La conta dei danni a Reggio: distruzione a San Gregorio, Catona, Bocale e Pellaro. L'amministrazione chiede lo stato di calamitàIl sindaco facente funzioni Battaglia ha effettuato una ricognizione nelle zone più colpite dai cicloni, mentre si lavora senza sosta per arginare i disagi ... msn.com