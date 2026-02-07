Sardegna rivoluzione nei Pronto Soccorso | stop ai gettonisti via a stabilizzazione e concorsi per personale medico

La regione Sardegna cambia rotta nei Pronto Soccorso. Dopo anni di criticità legate ai gettonisti, ora si punta a stabilizzare il personale e a bandire concorsi per assumere medici a tempo indeterminato. La decisione arriva con un piano straordinario, che mira a migliorare i servizi di emergenza sull’isola e a mettere fine a una gestione precaria degli ultimi anni.

La Regione Sardegna ha dichiarato una svolta netta nella gestione dei Pronto soccorso, ponendo fine all’era dei cosiddetti “gettonisti” e avviando un piano straordinario per stabilizzare le strutture di emergenza-urgenza dell’isola. L’annuncio, giunto in una mattinata di febbraio che vede la sanità sarda alle prese con sfide complesse, segna un tentativo ambizioso di superare una situazione di precarietà che da anni affligge il sistema, minacciando la qualità dell’assistenza e la sostenibilità dei servizi. La decisione, presa dalla Presidente della Regione e assessore ad interim della Sanità, Alessandra Todde, mira a restituire stabilità e dignità al personale sanitario, garantendo al contempo ai cittadini un accesso sicuro e tempestivo alle cure.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sardegna ProntoSoccorsi

L’Asl di Avellino ha rafforzato il personale medico nei Pronto Soccorso di Ariano, Sant’Angelo e “Moscati” per migliorare la gestione dei codici bianchi e verdi.

A fine febbraio scade l’appalto che permette alle strutture sanitarie della Sardegna di coprire i turni dei Pronto Soccorso con medici in affitto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sardegna ProntoSoccorsi

Argomenti discussi: Todde, due anni dopo: la rivoluzione annunciata si scontra con la realtà.

D’Amato: Con la telemedicina arriva una rivoluzione nei Pronto SoccorsoLa nuova piattaforma di telemedicina Advice permette la condivisione e visualizzazione di immagini diagnostiche e di analisi di laboratorio per il teleconsulto fra tutti e 47 i Pronto Soccorso ... quotidianosanita.it

Nell’impatto il conducente della Panda è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico per le cure del caso facebook

RT @roccapresidente: Una riflessione sul futuro del pronto soccorso. x.com