Castel San Giorgio Fratelli d’Italia | Dipendenti in fuga dal Comune e dal sindaco

Nei ultimi anni, il Comune di Castel San Giorgio ha visto un calo di personale. Molti dipendenti, alcuni con anni di esperienza, hanno scelto di andare via, cercando lavoro altrove. La situazione solleva preoccupazioni tra i residenti e le opposizioni politiche, che chiedono spiegazioni e interventi. Fratelli d’Italia punta il dito contro questa fuga di professionalità, accusando il sindaco di non aver saputo trattenere i dipendenti. La questione resta aperta, mentre si aspettano risposte ufficiali dall’amministrazione comunale.

Il gruppo consiliare: "Un’Amministrazione sana valorizza le competenze, costruisce rispetto e trattiene il personale qualificato" “Negli ultimi anni, diversi storici dipendenti del Comune di Castel San Giorgio hanno deciso di trasferirsi presso altri enti, segnando un progressivo esodo di professionalità”. Lo denuncia il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia: “Otto dipendenti sono già andati via, altri hanno partecipato a concorsi per trasferirsi e ad alcuni è stato concesso il nulla osta, ad altri negato, costringendoli a restare contro la propria volontà. Questa situazione evidenzia l’assenza di una gestione trasparente del personale, oltre a un clima interno che non è più sereno, rispettoso e armonioso”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

