ecopunto recintato in contrada piano cappelle per combattere il degrado e difendere decoro urbano

Il Comune di Benevento, la Provincia e Asia hanno firmato un protocollo d’intesa per realizzare un ecopunto recintato in contrada Piano Cappelle. L’obiettivo è contrastare il degrado e tutelare il decoro urbano nella zona. L’intervento prevede la costruzione di una struttura chiusa per la raccolta differenziata. La decisione è stata presa durante un incontro a Palazzo Mosti.

Tempo di lettura: 2 minuti Firmato a Palazzo Mosti il protocollo d’intesa tra Comune di Benevento, Provincia e Asia per la realizzazione di un ecopunto recintato in contrada Piano Cappelle. L’Asia, che ha avuto in comodato d’uso un suolo di circa 2000 metri quadri per il nuovo ecopunto sorvegliato, recintato e accessibile tramite un badge, effettuerà la manutenzione del verde per la migliore gestione dell’impianto. Per il nuovo spazio ci vorranno 6 mes i per la realizzazione e l’implementazione. L’intervento si è reso necessario per migliorare le condizioni ambientali e di vivibilità della zona circostante il Musa (il Museo della tecnica e... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

