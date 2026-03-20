San Giorgio a Cremano | spesa fuori dall’orario di apertura Carabinieri arrestano un 44enne

A San Giorgio a Cremano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni mentre tentava di compiere un furto in un supermercato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 22, segnalando un’attività sospetta all’interno del negozio. I militari sono intervenuti prontamente e hanno fermato il sospettato, che è stato condotto in caserma.

Fermato mentre tentava un furto al supermercato: arrestato 44enne a San Giorgio a Cremano.. Sono le 22 circa e al 112 arriva una telefonata. Furto in atto al Conad di via San Martino. Siamo a San Giorgio a Cremano. La gazzella dei carabinieri è nelle vicinanze. Arriva. Perlustra la zona ma nulla. Poi in lontananza un’ombra. E’ un uomo, sta per scavalcare la recinsione. I carabinieri lo raggiungono. Viene fermato. E’ un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, dirimpettaio del market. L’uomo, aveva pensato bene di “ fare la spesa ” senza essere disturbato. Sul muretto perimetrale del supermercato già pronte 10 confezioni di acqua minerale da portate a casa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - San Giorgio a Cremano: spesa fuori dall’orario di apertura. Carabinieri arrestano un 44enne Articoli correlati San Giorgio a Cremano – Portici: garage, ufficio di consulenza o mini market? Carabinieri arrestano 17enne per spaccioSan Giorgio a Cremano- Portici: Tagliava la droga con la loyalty card della libreria, arrestato minorenne, è caccia al complice E’ notte e i... Leggi anche: San Giorgio a Cremano: Controlli anti droga dei carabinieri. Pusher in manette Contenuti utili per approfondire San Giorgio Temi più discussi: San Giorgio a Cremano, scoperto centro commerciale del falso: 25mila capi d'abbigliamento sequestrati; Lo showroom del falso d'autore | VIDEO; San Giorgio a Cremano, scoperto showroom del falso: sequestrati oltre 25mila capi contraffatti; San Giorgio, furto all’Iti Medi: quattrocentomila euro di danni. San Giorgio a Cremano, tenta il furto notturno al Conad: arrestato 44enneTentato furto al Conad di via San Martino a San Giorgio a Cremano. Intervento delle forze dell'ordine dopo segnalazione al 112. cronachedellacampania.it Raid a scuola a San Giorgio a Cremano, ladri rubano pc e distruggono armadiettiAll'ITI Enrico Medi, storica scuola del territorio vesuviano, un gruppo di malviventi si è introdotto nella notte tra sabato e domenica mettendo a segno un raid che va ben oltre il semplice furto. Por ... internapoli.it https://www.tvcampiflegrei.it/san-giorgio-a-cremano-spesa-fuori-dallorario-di-apertura-carabinieri-arrestano-un-44enne/#google_vignette - facebook.com facebook