A San Giorgio a Cremano e Portici i carabinieri hanno arrestato un 17enne con l’accusa di spaccio di droga. Durante un controllo, il minorenne è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, mentre si sospetta che abbia usato una loyalty card di una libreria per tagliare la droga. La polizia sta cercando un possibile complice coinvolto nelle attività illecite.

San Giorgio a Cremano- Portici: Tagliava la droga con la loyalty card della libreria, arrestato minorenne, è caccia al complice. E’ notte e i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano stanno effettuando un servizio di controllo del territorio. Obiettivo: contrastare lo spaccio di droga. Siamo in Corso Garibaldi e i carabinieri già sanno dove porre la loro attenzione. Lì alla fine di un vicoletto c’è una possibile piazza di spaccio. I militari sono li di fronte. Da quella stradina che porta ai portoni e ai box esce un ragazzo, si guarda intorno, è agitato. Controlla che nessuno lo stia guardando e va via. I carabinieri, attraversano la strada e entrano nel vicoletto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Giorgio a Cremano – Portici: garage, ufficio di consulenza o mini market? Carabinieri arrestano 17enne per spaccio

Articoli correlati

Leggi anche: San Giorgio a Cremano: Controlli anti droga dei carabinieri. Pusher in manette

Leggi anche: San Giorgio a Cremano, tenta di allagare la casa dell’ex: 70enne arrestato dai Carabinieri

Contenuti e approfondimenti su San Giorgio

Temi più discussi: Fabbrica abusiva, lavoratori in nero: il blitz della polizia metropolitana; San Giorgio a Cremano, don Nicola Liccardo: una testimonianza di Fede; Officina abusiva sequestrata a San Giorgio a Cremano: 700 mq di lavorazioni metalliche illegali; Rapirono figlio dell’imprenditore, confessione di Giovanni Franco.

Il Centro Commerciale del falso a San Giorgio a Cremano: sequestrati 25mila capiNapoli – Non una semplice bancarella, ma un vero e proprio tempio del falso organizzato nei minimi dettagli. A San Giorgio a Cremano, i baschi verdi del ... cronachedellacampania.it

San Giorgio a Cremano, scoperto 'showroom' del falso. Da Gucci a YSL: sequestrati 25mila capiUn vero e proprio showroom del falso è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a San Giorgio a Cremano nell’ambito di un’attività di contrasto alla contraffazione e di tutela del Made in Italy. L’op ... lostrillone.tv

Lo ha scoperto la Guardia di Finanza a San Giorgio a Cremano. Sequestrati 25mila capi, denunciate quattro persone - facebook.com facebook