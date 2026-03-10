Blitz a Villa San Giovanni | 6 kg di pesce sequestrati

Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz a Villa San Giovanni, sequestrando circa 6 kg di pesce. L’operazione si è svolta in un’attività commerciale situata nel centro del paese, coinvolgendo agenti e funzionari delle autorità locali. Nessuna persona è stata arrestata durante l’intervento, che ha visto l’intervento delle forze di polizia per controlli e verifiche.

Un’operazione coordinata ha colpito il tessuto commerciale di Villa San Giovanni, nel cuore della provincia di Reggio Calabria. La polizia di Stato, sotto la direzione del questore Paolo Sirna, ha eseguito controlli mirati su bar e attività di ristorazione, scatenando una serie di sanzioni amministrative e sequestri materiali. L’intervento rientra nel piano nazionale ‘ndrangheta e ha coinvolto diverse forze dell’ordine in un’azione simultanea. Le ispezioni hanno portato alla denuncia di un cittadino straniero per documentazione mancante, al sequestro di prodotti ittici non tracciabili e all’irregolarità contrattuale di un lavoratore. Il dispositivo operativo e le forze impiegate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Villa San Giovanni: 6 kg di pesce sequestrati Articoli correlati Roma, blitz al mercato dell'Esquilino: sequestrati 500 kg di pesceLunedì 9 febbraio il mercato dell'Esquilino ha aperto i battenti sotto la lente di un nuovo blitz interforze che ha perimetrato i luoghi simbolo del... Blitz della Guardia Costiera in Ciociaria: controlli a Cassino e Ceccano. Sequestrati 620 kg di pesceLa Guardia Costiera risale dal litorale e punta i riflettori sull'entroterra ciociaro per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini. Altri aggiornamenti su Blitz a Villa San Giovanni 6 kg di... Temi più discussi: Mezzi militari in transito da Villa San Giovanni · Video ilreggino.it; Villa Pamphili, blitz nelle Serre Moresche: rimosse 50 tonnellate di rifiuti. Un arresto; Villa San Giovanni, interrogazione parlamentare chiede chiarimenti sul sistema di videosorveglianza Cerbero; Cosenza, il Planetario è un bagno di sangue · Video LaC News24. Focus 'ndrangheta a Villa San Giovanni: controlli a tre attività commerciali. Denunce, sanzioni e sequestro di 6 chili di alimentiLa Polizia di Stato ha effettuato nel comune di Villa San Giovanni un'incisiva attività di controlli amministrativi, che si inserisce nell’ambito dei servizi interforze previsti nel piano di azione ... reggio.gazzettadelsud.it ‘Ndrangheta, operazione interforze a Villa San GiovanniVilla San Giovanni (Reggio Calabria) - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato nel Comune di Villa San Giovanni un'incisiva attività di controlli amministrativi, che si inserisce ... lametino.it Parrocchia Santi Cosma e Damiano Acciarello - Villa San Giovanni added 41 new photos - facebook.com facebook