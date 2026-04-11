San Damaso ha una nuova area fitness ecco il taglio del nastro

Sabato 11 aprile è stata inaugurata ufficialmente a San Damaso una nuova area fitness all'aperto. I lavori di realizzazione si sono conclusi nelle settimane precedenti, portando all'apertura di questa spazio dedicato all'attività fisica. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina, segnando l'apertura al pubblico della struttura.