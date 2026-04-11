San Damaso ha una nuova area fitness ecco il taglio del nastro
Sabato 11 aprile è stata inaugurata ufficialmente a San Damaso una nuova area fitness all'aperto. I lavori di realizzazione si sono conclusi nelle settimane precedenti, portando all'apertura di questa spazio dedicato all'attività fisica. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina, segnando l'apertura al pubblico della struttura.
È stata ufficialmente inaugurata questa mattina, sabato 11 aprile, la nuova area fitness all'aperto di San Damaso, dopo la conclusione nelle scorse settimane dei lavori di realizzazione.All'iniziativa hanno preso parte gli assessori ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni e allo Sport Andrea.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Taglio del nastro a Ortona: ecco la nuova sede del comando della polizia locale
A Padula una nuova sezione nell'asilo nido, questa mattina il taglio del nastroSi è svolta questa mattina a Padula l’inaugurazione della nuova sezione dell’asilo nido del Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e...